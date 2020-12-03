مباحث التموين تكشف مخطط مالكة مصنع أعلاف حيوانية مخالف بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تصدى ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين لمخطط مالكة مصنع بدون ترخيص لتعبئة الأعلاف الحيوانية في محافظة المنوفية. مأمورية بالتنسيق مع أمن المنوفية استهدفت المصنع المُشار إليه، وأمكن ضبط المشكو في حقها. وبلغ إجمالي المضبوطات 99 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاج ومنتج نهائى مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة. كما تم ضبط 3,5 طن أرز أبيض ودقيق فاخر بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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