شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد تحديث وتطوير مركز ضمان الجودة لحصوله على «الأيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أعمال تطوير وتحديث مركز ضمان الجودة بمقر الجامعة القديم، استعداداَ لحصوله على شهادة «الأيزو للمواصفات الدولية.

وقال الدكتور أحمد عزيز- خلال جولته التي رافقه فيها الدكتور أحمد الخطيب، مدير المركز- إن الزيارة تضمنت تفقد أعمال التحديث وتطوير القاعات التدريبية للمركز، واستحداث قاعات جديدة لتنفيذ السيمينارات واللقاءات العلمية الخاصة بفرق الدعم الفنى والمراجعة والدراسات المستقبلية لتطوير العملية التعليمية والبحثية والخدمات الجامعية، من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية التي تضمنتها رؤية مصر ٢٠٣٠، لدعم نظم الجودة والإعتماد وإحراز التنافسية لمخرجات التعليم.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الخطيب، مدير المركز، أن المركز يسعي أن يصبح واحداً من أهم مراكز ضمان الجودة على مستوي الجامعات المصرية، وذلك من خلال تبنيه لمعايير الجودة على المستوى المحلى والإقليمى، وتحقيق التنافسية والريادة للجامعة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على دعمها ومساندتها للمركز، وتوفيرها كافة الإمكانيات المادية والمعنوية من أجل تأهيل واستكمال خطة بناء القدرات للمركز.

وقد شملت جولة رئيس الجامعة، زيارة مبنى إدارة الخدمات الإلكترونية والمعرفية، وكذلك مكتبة كلية العلوم، ومكتبة كلية الطب البشري، حيث تابع سير العمل بالإدارت المختلفة ومدى إلتزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي، للحد من إنتشار فيرس «كوفيد 19».