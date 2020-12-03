شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب أخطاء الحضور والانصراف.. «تعليم قنا» تعقد ورش عمل لمديري المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في اجتماعه مع أعضاء التوجيه المالي والاداري بالمديرية والادارات التعليمية على تنظيم ورش عمل لمدة يوم واحد لمديري المدارس بالمراحل المختلفة للتعريف بالمفاهيم المالية والإدارية ومواكبة المستجدات، وإعداد نشرة مستحدثة وموحدة للقواعد المالية والادارية وتعميمها على مستوى المديرية لتجنب وقوع أخطاء من مديري المدارس في دفاتر الحضور والانصراف أو السجلات الأخرى.

عقد ورش عمل لمديرى المدارس بقنا

و شدد على انجاز مراجعة ملفات الصف الأول الابتدائي وسرعة بحث الشكاوى والرد عليها فيما لا يزيد عن 48 ساعة، وتفعيل استخدام الواتساب كوسيلة للتواصل والاطلاع على أحدث ما يصدر من قرارات وزارية ونشرات بشكل سريع.

عقد ورش عمل لمديرى المدارس بقنا

وحذر خلال اجتماعه الثاني مع مديري الإدارات النوعية بديوان المديرية من اساءة استخدام خطوط السير مع تكليف مدير الإدارة بمتابعة انضباط العاملين معه وتقويم عملهم وعرض تقرير لإنجازات الإدارة وكل موظف بها على المكتب الفني في نهاية كل شهر مع عقد لقاء شهري في الاربعاء الأخير من كل شهر لعرض المشكلات وطرح الحلول.

عقد ورش عمل لمديرى المدارس بقنا

وأشاد بمعدل الإنجاز الذي حققته إدارة خدمة المواطنين بحسب تقرير الوزارة وطالب بأن تحذو بقية الإدارات النوعية حذوهم وترفع معدل الأداء للعاملين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان رضا مقدم الخدمة من جمهور المتعاملين مع الإدارة.

عقد ورش عمل لمديرى المدارس بقنا

ونبّه خالد على اتخاذ مديري المدارس الإجراءات القانونية المتبعة في حال غياب الطلاب وإعداد بيان بالقاعات المجهزة لاستخدامها في مجموعات التقوية للشهادات العامة.

عقد ورش عمل لمديرى المدارس بقنا