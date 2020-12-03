شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات تثقيفية ومبادرات لدعم صحة الأسرة بإدارة زايد الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت إدارة الشيخ زايد في بيان على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» الخميس على اتباع كافة الاجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.

وقالت الدكتورة دعاء شحاته، مدير إدارة العلاقات العامة، إن الإدارة عقدت عدة ندوات تثقيفية عن قواعد اتخاذكافة الإجراءات وذلك في مراكز الشباب والنوادى تحت إشراف الدكتورة سحر فؤاد مدير الادارة الصحية.

وأشارت «شحاته» إلى أن الندوات قامت بها الدكتورة إيمان فؤاد، مسؤول تنظيم الأسرة بالاداره الصحية، حيث شددت على ضرورة ارتداء الكمامة التي تمنع تناثر الرذاذ عند العطس أو السعال، خاصة الحرص على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ووسائل المواصلات والتجمعات، فضلا عن الحمله القوميه للقضاء على الطفيليات المعويه لتلاميذ المرحله الابتدائيه بجميع المدارس الابتدائيه لخفض معدل انتشار الديدان المعوية.

ولفتت دعاء إلى أن الإدارة تواصل إجراء الكشف المبكر عن أمراض الثدى للسيدات ضمن مبادرة «دعم صحة المرأه المصرية» والكشف بالمركز الطبي الحي الحادى عشر يومياً في مواعيد العمل الرسمية.

يأتى ذلك تزامناً مع مبادره فحص وعلاج الأمراض المزمنة الكشف والعلاج مجاناً

وأشارت «شحاته» إلى أن الإدارة أعلنت أيضاً عن توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بصفة مستمرة في عيادات تنظيم الأسرة بالمركز الطبي وأيضا بمستشفي الشيخ زايد المركزي.