شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكرم «شعراوي» لجهوده في مواجهة السحابة السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الخميس، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لجهود ودور الوزارة في مواجهة السحابة السوداء.

جاء التكريم، على هامش احتفالية وزارة البيئة لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة إعلاميًا بـ«السحابة السوداء»، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور أحمد فاروق، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخالفات، واللواء بهى زغلول، رئيس شرطة المسطحات المائية، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة، وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى (بيت القاهرة)، حيث تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن مجهودات الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2020.