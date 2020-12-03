شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب» ينعى محمد حسان عوض نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الدكتور محمد حسان عوض، فقيد العائلة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وقال شيخ الأزهر إن الفقيد الراحل كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الأزهر ورسالته، وظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثًا وشغفًا وحبًّا للعلم وأهله حتى فارقنا إلى دار الحق.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.