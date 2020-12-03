شكرا لقرائتكم خبر عن لتدريب الطلاب والخريجين.. بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وجمعية الصناعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون بين مركز الخدمة العامة للتشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة، وجمعية تنمية المجتمع لتنمية الصناعات الصغيرة بسوهاج، بهدف إنشاء مركز لتدريب الطلاب والخريجين على الحرف الصناعية المختلفة.

وقال رئيس جامعة سوهاج- عقب توقيع البروتوكول بقاعة الإجتماعات بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، إن البروتوكول يأتي تفعيلا لدور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي، وإبراز مساهماتها في التواصل مع المجتمع المدني، موضحاً أن البروتوكول يستهدف إقامة مركز لتدريب الطلاب والخريجين على جميع الحرف الصناعية، من كليات التكنولوجيا والتعليم، والدبلومات الفنية الصناعية، والفنيين وأصحاب الورش من الفئات العمرية بين ١٨- ٤٠ سنة، ويسمح بالتدريب بأجر رمزي والحصول على شهادة رسمية موثقة من الجامعة تفيد اجتياز المتدرب للدورة، مضيفاً بأن المشروع يعد أحد أسباب الحد من ظاهرة البطالة وتحسين الوضع لأسر المنتفعين من الخدمة.

وقال المهندس محمود محمد عجاج، رئيس جمعية تنمية المجتمع لتنمية الصناعات الصغيرة بسوهاج، أن البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لقطاع الصناعات الصغيرة والعاملين بالورش، وتنمية القدرات والمهارات الحرفية والإقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن البروتوكول ينص على التدريب في مجالات العمارة، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة، النجارة والألموميتال.