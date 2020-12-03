شكرا لقرائتكم خبر عن «الجادريان» تكشف تفاصيل عملية المخابرات الأمريكية الفاشلة بالصومال.. كيف قتل ضابط المخابرات الأمريكي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن ملابسات مقتل ضابط مخابرات أمريكي في الصومال الشهر الماضي، وذلك أثناء قيامه باستهداف متطرف رئيسي يعتقد أنه المسؤول عن الهجوم الذي قتل فيه جندي أمريكي في كينيا العام الماضي.

واستندت الجارديان في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس إلى مصادر مخابرات محلية، والتي أشارت إلى أن الضابط كان برفقة قوات خاصة أمريكية وصومالية أثناء العملية التي جرى تنفيذها في منطقة جندرشي التي تقع نحو 30 ميلا جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث لقي مصرعه عندما فجرت حركة الشباب الصومالية المتشددة سيارة مفخخة بعد دقائق من بدء الاقتحام، حسبما أكد أحد الضباط .

وقال ضابط مخابرات صومالي يعمل مع وحدة القوات الخاصة الصومالية «دنب» التي تتلقى تدريبات أمريكية في منطقة شبلي السفلى :«ضباطنا كانوا مدعومين من الضباط الأمريكيين، وتوجهنا هناك في الثانية بعد منتصف الليل، وترجل الجنود من الطائرة المروحية حتى وصلوا إلى غابة قبل وقوع انفجار هائل قتل صديقنا الأمريكي وأربعة من ضباطنا الصوماليين .

وأكد الضباط الصوماليون أنه جرى شن العملية عقب الحصول على معلومات تفيد بأن ثلاثة قواد بارزين بحركة الشباب سوف يكونوا في منطقة جندرشي في تلك الليلة وكان من بينهم عبدالله عثمان محمد، خبير صنع المتفجرات والذي يعتقد أنه مسؤول عن كثير من العمليات القوية التي قتلت مئات المدنيين في الصومال خلال السنوات الأخيرة .

وقالت الصحيفة إن محمد، والمعروف أيضا باسم «المهندس إسماعيل» جرى إدراجه مؤخرا في قائمة الحكومة الأمريكية كإرهابي دولي خاص، وهي خطوة لتجميد أي أصول قد يمتلكها تحت صلاحيات القضاء الأمريكي كما تمنع الأمريكيين من التعاملات التجارية معه .

ويشار إلى محمد حسب تصنيفه في القائمة إلى أنه خبير متفجرات بارز بالجماعة ويبلغ من العمر 36 عاما، وهو رئيس الجناح الإعلامي بحركة الشباب، والمستشار الرئيسي لزعيم أو أمير الحركة أحمد ديريي .

وأضاف التقرير أن محمد يعتقد أنه كان العقل المدبر وراء سلسلة هجمات وقعت العام الماضي والتي تشمل هجوما وقع في يناير على قاعدة عسكرية في كينيا والذي قتل جندي أمريكي ومتعهدين أمريكيين .

ومن جانبها أكدت مصادر حركة الشباب لـ«الجارديان» وقوع اشتباكات، وأعلنت أنها أوقعت القوات الأمريكية والصومالية في كمين، نظرا لعلمها مسبقا بالعملية، حيث قالت الصحيفة نقلا عن أبومحمد، قائد حركة الشباب في شبلي السفلى، :«قام جنود أمريكيون بصحبة قوات صومالية بمهاجمة إحدى قواعد حركة الشباب في جرنديشي، وبعدها تلقينا معلومات استخبارتية بأنهم في الطريق إلينا، كنا مستعدين لهم واندلعت معركة شرسة تبادلنا فيها إطلاق النار .»

وأكدت الصحيفة أنه لم يتم الكشف عن هوية ضابط المخابرات الأمريكي، مستدركة بأن صحيفة نيويورك تايمز قالت في تقرير لها أنه كان عضوا في فرقة المخابرات شبه العسكرية، مركز الأنشطة الخاصة وعضوا سابقا في فرقة «نيفي سيل»، مشيرة إلى أن ضباط السي آي إيه أحيانا ما يرافقون وحدات الجيش أثناء تنفيذ هجمات مكافحة الإرهاب لمساعدتهم في تحديد الأهداف وجمع المعلومات الاستخباراتية .

غير أن المخابرات الأمريكية رفضت التعليق عندما اتصلت بها صحيفة الجارديان .

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تكبدت عددا قليلا من الخسائر في العمليات العسكرية المستمرة التي تستهدف متطرفين إسلاميين في السنوات الأخيرة الماضية، ولكن لم يقع حادث دموي في 2017، بينما لقي أربعة جنود أمريكيون مصرعهم عندما وقوعوا في كمين في النيجر، لافتة إلى أن هذه الوفيات، أسوأ ما واجهته القوات الأمريكية في إفريقيا منذ ما يزيد على عشرين عاما، والتي فجرت جدلا شرسا حول تورط الجيش الأمريكي في القارة، والتهديد الدولي الذي يشكله المتطرفون هناك .

ويوجد، حسب التقرير أكثر من 5 آلاف جندي تحت القيادة العسكرية الأمريكية الإفريقية بالقارة، حيث يتمركز معظمهم في إحدى القواعد الكبرى في جيبوتي على البحر الأحمر .

وقال التقرير أنه هناك ما ين 650 و800 جندي أمريكي يعملون في الصومال، وفقا لأحدث الأرقام، بينما يعتقد أن البنتاجون يميل إلى سحب كل أو معظم القوات الأمريكية المنخرطة حاليا في التدريب ومهام مكافحة الإرهاب في البلاد، وذلك بحلول شهر يناير، وتماشيا مع التوجيهات الرئاسية الرامية إلى إعادة الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط وأفغانستان إلى وطنهم .

وقال مسؤولون محليون وخبراء إن الحركة الأخيرة من شأنها أن توجه ضربة مدمرة لجهود مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي، خاصة الموجهة لقوات دنب الخاصة بالصومال والتي تعتمد بشكل مكثف على الدعم اللوجستي والمخابرات والتدريب الأمريكي .

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الولايات المتحدة والحلفاء الإقليميون والصوماليون كفاحوا للتوصل إلى استراتيجية لمواجهة حركة الشباب، وهو تنظيم صلب قاسي ظهر على مسرح الأحداث منذ 15 عاما، بينما تمكنت حملة مكثفة من ضربات الطائرات الدرون من قتل قادة بارزون ودمرت أنشطة الجماعة ولكنها لم يكن لها تأثير استراتيجي كبير .

وذكرت الصحيفة أنه تم إدراج معلم أيمن الشهر الماضي من جانب الخارجية الأمريكية في القائمة كإرهابي دولي، حيث أنه زعيم أحد الوحدات بحركة الشباب التي تنفذ الهجمات والعمليات في كينيا .

ولفتت إلى أن سنوات من الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا ودعم القدرات المحلية بالدول أسفرت عن نتائج مختلطة، حيث أكد تقرير رسيمي صدر مؤخرا من مفتشي الحكومة الأمريكي بشأن جهود مكافحة الإرهاب في كثير من الدول الإفريقية، أن التنظيمات بشمال إفريقيا مثل القاعدة في «المغرب الإسلامي» وتنظيم الدولة الليبية، كانوا على درجة كبيرة من التدهور، لكن استمر تمدد المتطرفين الإسلاميين في غرب إفريقيا .

وأكدت الصحيفة أن ثلاث قواعد تابعة لقوة حفظ السلام بالأمم المتحدة والقوات الفرنسية تعرضت في عطلة نهاية الأسبوع لهجمات متزامنة بالصواريخ في مالي، بينما قتل ما يزيد على 110 شخصا في مذبحة وقعت في شمال شرق نيجيريا حيث ألقي باللوم على جماعة بوكو حرام .