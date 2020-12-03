شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن «حدائق أكتوبر» بسبب أعمال الصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن قيام شركة المياه والصرف الصحى قطع مياه الشرب في أحياء المدينة، عصر غدٍ الجمعة، لمدة 8 ساعات من الثانية عشرة ظهراً حتى الثامنة مساء، وذلك نتيجة أعمال الصيانة الدورية لمحطات الرفع وشبكات المياه.

وأوضح الجهاز في بيان على «فيس بوك» أن هناك مناطق أخرى ستتأثر، من بينها «ابنى بيتك وهرم سيتي وسوق الجملة».

وأهاب الجهاز المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.