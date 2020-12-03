شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أشمون: تلقينا 49 ألفًا و387 طلب تصالح من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، استمرار تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ومد فترة التقدم للتصالح حتى أواخر ديسمبر الجاري، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين أثناء التقدم لإنهاء إجراءات التصالح لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح بمركز أشمون.

وقال «سرور» لـ«المصري اليوم»، إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين حتى الآن بلغ 49 ألفًا و387 طلبًا بنطاق مركز ومدينة أشمون منذ بدء الأعمال، مشيرًا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.