شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يدعم معمل المحاكاة بطب عين شمس بنماذج للتعليم السريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت كلية الطب بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد الكلية، والدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيمان يحيى مدير معمل المحاكاة بكلية الطب، وفد صندوق تحيا مصر الذى يواصل إسهاماته فى دعم معمل المحاكاة بالكلية

وأهدى صندوق تحيا مصر الكلية، عدداً كبيراً من نماذج المحاكاة المستخدمة لتدريب الطلاب على طرق الكشف السريرى، بما يدعم التعليم بشكل أكثر ملائمة.

وأوضحت الدكتورة شهيرة سمير، أن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل و التعليم في المجال الطبي بشكل خاص و يعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية، كما يتيح فرص أفضل للتدريب و التعليم السريرى مع تقليل نسبة الخطأ قبل إتاحة الفرصة لطالب كلية الطب للتعامل المباشر مع المرضى.

وأضافت، أن الوحدة تم افتتاحها فى يناير الماضى، ليكون مركزاً تدريبياً للمحاكاة معتمد دولياً، بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.