شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران: نسدد 30 مليون دولار إقساط وإيجارات شهرية للطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسدد إيجارات وأقساط شهرية خاصة بقروض الطائرات تقدر بنحو 30 مليون دولار، مؤكدا على التزام الشركة بسداد كافة القروض الخارجية.

وأضاف رئيس الشركة أن مصر للطيران ملتزمة بسداد أقساط القروض والإيجارات في مواعيدها، رغم الظروف التي تمر بها بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن قرض الـ3 مليارات من بنكي مصر والبنك الأهلي يتم استخدامه في سداد قروض وإيجارات الطائرات للشهور المقبلة.

وأضاف الطيار رشدى زكريا، أن نسبة الإشغال على طائرات مصر للطيران وصلت حاليا إلى 60%، لافتا إلى أن هذه النسبة تعادل حوالي 40% من نسبة تشغيل العام الماضي على جميع الرحلات، متوقعًا سرعة تعافي صناعة النقل الجوي طبقا لمؤشرات حجز التذاكر وإقبال الركاب على السفر، بعد توقف حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.