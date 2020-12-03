شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يلتقى صيادى بحيرة ناصر لإدارجهم ضمن منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، جولاته الميدانية للمحافظات، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، فضلا عن دعم فئة صغار الصيادين، حيث كانت المحطة الثالثة - بعد لقاء صيادى بحيرة مريوط بالإسكندرية، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمدن محافظة البحر الأحمر- لقاء عدد كبيرة من صيادى بحيرة ناصر بنادي كيما بأسوان، واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية.

وأكد الوزير ضرورة البدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

جاء ذلك بحضور محافظ الإقليم اللواء أشرف عطية، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، وشيخ الصيادين بالمحافظة، وحشد كبير من صيادي بحيرة ناصر.

وأكد وزير القوي العاملة حرصه على التواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل للاسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة ، منوها إلي أن الهدف من هذا اللقاء هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

واستمع الوزير لبعض المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض الصيادين موجها حصرها لحلها تمهيدا لشمولهم بالرعاية صحيا واجتماعيا.

وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلي مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم.

ولفت سعفان إلي أنه التقى منذ أيام صيادي بحيرة مريوط بالإسكندرية ، وصائدي الأسماك بمدن محافظة البحر الأحمر- مشيرا إلي أنه سوف يجوب محافظات الجمهورية للقاء صغار الصيادين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم علي الطبيعة لتقديم يد العون لهم ، حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا ، داعيا كل مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني للتكاتف جميعاً حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة .

وأصدر سعفان توجيهات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بأسوان بالانتهاء من حصر وتسجيل الصيادين تمهيدا لعمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل : نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أن الوزارة بدأت في وضع خطة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة علي الطبيعة ، وذلك بالمشروعات القومية علي مستوي الجمهورية لرعاية هذه الفئة في مطلع العام المقبل.

وأكد وزير القوي العاملة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة كل الحرص علي رعاية جميع الفئات الأولي بالرعاية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لها لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات، منوها إلي أن الهدف من هذه اللقاءات هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وقال : إن مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوي العاملة مفتوحة لكل جهات الدولة لرعاية الصيادين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا للرعاية وهم من فئة العمالة غير المنتظمة التي لها طبيعة خاصة وليست لها استمرارية في العمل .