عبد الله الرحبي.. 5 معلومات عن سفير سلطنة عمان الجديد في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مرسوماً سلطانياً، بإجراء تنقلات وتعيينات فى السلك الدبلوماسى، حيث قضى بتعيين السفير عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبى سفيراً لدى مصر ومندوباً دائماً للسلطنة لدى الجامعة العربية. ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن الرحبى: - كان الرحبى سفيراً للسلطنة فوق العادة ومفوضاً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فى شهر مارس 2020 - شغل وظيفة مندوب السلطنة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة الدائم فى جنيف فى يونيو 2012، والمندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية. - كان من قبل يشغل منصب الملحق الثقافي بسفارة السلطنة فى الأردن - كان رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان فى مارس 2005، ورئيساً تنفيذياً لمؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان فى يوليو 2006، ورئيس تحرير صحيفة عُمان اليومية. - منحه الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية، شهادة المنظمة تقديرا لدوره في تعزيز العلاقة والتعاون مع المنظمة.

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