شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي للمعاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمي للمعاق، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاحتفال على اهتمام محافظة شمال سيناء بذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية جميع المطالب الخاصة بهم والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم في الحياة اليومية، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام كافة أجهزة الدولة بهم.

وأشار المحافظ إلى تخصيص نصف الأكشاك المقامة في ميدان السادات بوسط مدينة العريش لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان ودون دفع أية رسوم، وذلك لتوفير فرص عمل لهم وبيع المنتجات سواء يدوية أو غيرها.

ووجه المحافظ الشكر لأسر وأهالى ذوى الاحتياجات الخاصة لجهدهم في التغلب على الصعوبات التي تواجه أبنائهم والعمل على دمجهم في المجتمع ومساعدتهم على إثبات ذاتهم.. مطالبا ذوى الاحتياجات الخاصة بتحقيق المزيد من التميز والفوز في البطولات الدولية والحصول على الميداليات لرفع اسم سيناء ومصر عاليا في المحافل الدولية مثلما يحققون الميداليات على المستوى القومي.

وأكدت سماح عبدالعزيز، عضو نادى المعاقين، أنه تم اختيار يوم الثالث من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمعاق من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والمشاركة الفعالة لهم في المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن يكون هناك تكافؤ فرص بين المعاقين والأصحاء لما لهم من دور كبير في المجتمع.

وأشارت عبدالعزيز إلى أن مطالب المعاقين تتمثل في: اختيار مكان بديل لنادى المعاقين في وسط مدينة العريش بدلا من وجوده في منطقة الريسة لسهولة وصول الجميع إليه، التوجيه بسرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاقين وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وعقد اجتماع دورى مع القيادة التنفيذية وعلي رأسها المحافظ لطرح المشكلات التي تواجه المعاقين والعمل على حلها.

وتضمن الاحتفال الذي أقيم في المدينة الشبابية الدولية بالعريش فقرة شعرية لنادى المعاقين، فقرة غنائية لمديرية الشباب والرياضة، مسرحية سند ومنسى لجامعة العريش، أوبريت: «رجالة وطول عمر ولادك رجالة» لمدرسة التربية الفكرية بالعريش، أوبريت: «يا أصحابى وصحابتى» لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وأوبريت «حب الحياة» لمدرسة النور للمكفوفين.

كما تم خلال الاحتفال تكريم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة الفائزين في مسابقات: تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم على مستوى الجمهورية.. إلى جانب تكريم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة الفائزين في مسابقتى: بطل التحدى وبطل الحكاية، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية .

حضر الاحتفال كل من: العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينه العريش، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، فتحى راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعى، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، حسن صالح مدير نادى المعاقين، عبدالكريم الشاعر عضو هيئة التدريس بجامعة العريش، الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، ماجدولين كمال رئيس مكتب متحدى الإعاقة وقصار القامة بمديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعا

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعا

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعا

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعا

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعا

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعا