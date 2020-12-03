شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المسح الطبي لطلاب «أولى إعدادي» بالوادي الجديد السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نجاحها في تنفيذ مبادرة «100 مليون صحة»، تستعد محافظة الوادى الجديد، لإجراء المسح الطبى الشامل لطلاب الصف الأول الاعدادى بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بمراكز المحافظة الخمس.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن السبت المقبل يشهد انطلاق أعمال المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس التعليم العام والأزهرى بالمحافظة، والتي تأتى استكمالا لأهداف المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، للوصول لجميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، وضمن خطة وزارة الصحة للحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة، من خلال المتابعة المستمرة لضمان «مصر خالية من فيروس سي».

وأضاف «محروس» أن القائمين على إجراءات الفحوصات الطبية، يعملون على توعية الطلاب بالاهتمام بصحتهم العامة، لخلق أجيال أصحاء.