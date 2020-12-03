شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الشرقية» يضبط 16 طن لحوم مفروم فاسدة قبل طرحها في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية أمن الشرقية حملة أمنية على مصانع الأغذية بالمحافظة، وتمكنت من ضبط 17 طن لحوم مفروم ومصنعات لحوم ودواجن تأكدت من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بحوزة صاحب مصنع للمواد الغذائية في الشرقية.
وقالت التحريات ان تلك اللحوم تشكل خطراً على الصحة العامة، قبل تداولها في الأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر «تموين الشرقية» يضبط 16 طن لحوم مفروم فاسدة قبل طرحها في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.