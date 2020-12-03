- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة باليوم العالمي للمعاق.
وأكد المحافظ على أن المعرض يضم عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التي والمشغولات اليدوية والتطريز والخرز والهدايا التذكارية من تنفيذ وإعداد طلبة مدارس التربية الخاصة والشباب والرياضة ونادي المعاقين وجامعة العريش.
حضر الافتتاح كل من حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية، وكليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، وحسن صالح، مدير نادي المعاقين، وعزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وماجدولين كمال، رئيس مكتب متحدي الإعاقة بمديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء يفتتح معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية بالعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.