شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة باليوم العالمي للمعاق.

وأكد المحافظ على أن المعرض يضم عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التي والمشغولات اليدوية والتطريز والخرز والهدايا التذكارية من تنفيذ وإعداد طلبة مدارس التربية الخاصة والشباب والرياضة ونادي المعاقين وجامعة العريش.

حضر الافتتاح كل من حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية، وكليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، وحسن صالح، مدير نادي المعاقين، وعزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وماجدولين كمال، رئيس مكتب متحدي الإعاقة بمديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية

معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية

معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية

معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية

معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية

معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية

معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية

معرض المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية