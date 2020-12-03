شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات فى أول أيامه ، اليوم الخميس ، إقبالا شديدا من الطالبات على شراء الكتب من خلال معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وبمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية .

وافتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، ومحمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب،اليوم الخميس، معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب .

يقام المعرض بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى13/ 12/ 2020م، وأكد صديق أن الجامعة قامت بالتواصل مع دور النشر؛ لتقديم خصومات على جميع الكتب العلمية؛ لخدمة للطلاب، والمترددين على المعرض من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، إضافة إلى الخصومات الكبيرة التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ دعمًا وتشجيعًا للمترددين على المعرض من أبناء الجامعة.

وأبدى نائب رئيس الجامعة –خلال فعاليات الافتتاح- إعجابه بتنوع الكتب المعروضة، والتي تضم عديدًا من أُمَّاتِ الكتاب والمعارف والرؤى والدروس الوطنية والحياتية، كما حث الطالبات على اقتناء الكتب؛ لأنها أداة مهمة للتوعية وتغذية العقل، وفهم التاريخ، وحفظ الثقافة.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يأتي بعد أيام قليلة من اختتام فعاليات معرض الكتاب السنوي الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتنسيق مع الجامعة، وبدأ من يوم الأربعاء 11 /11 /2020م، واستمر لمدة خمسة عشر يومًا بمقر المكتبة المركزية بجامعة الأزهر .

اقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه

اقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه

اقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه

اقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه

اقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه

اقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه

اقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه

اقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه

اقبال كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر فى أول أيامه