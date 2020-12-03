شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: 107 ألف و920 طلب تصالح بقيمة 485 مليون و133ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020 أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، إلى جانب ما تقدمه المحافظة من تسهيلات في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 107 ألف و920 طلب تصالح، بقيمة 485 مليون و133ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.