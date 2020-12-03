شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج توقع اتفاقية تعاون مع جامعة «طشقند» الأوزباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الخميس، لقاءً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع رئيس جامعة طشقند بأوزباكستان، ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، لبحث بنود الاتفاق بين الجانبين، لتوقيع مذكرة تفافهم تقضي بمنح درجة الدكتوراة والماجستير ودرجات علمية أخرى بطريقة مشتركة بين الجامعتين.

وقال «عزيز» في تصريحات صحفية، إن اللقاء أسفر عن توقيع بروتوكول تعاون في صورة مذكرة تفاهم بين الجامعتين، تضمنت الاتفاق على التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة الإجازة الصيفية، ومنح درجات علمية مشتركة بين الجامعتين في الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إضافة إلى حزمة من البرامج الدراسية المختلفة، لافتا إلى أن هذا النوع من التعاون يتم لأول مرة بجامعات الصعيد، وأن الدرجة العلمية الممنوحة للدارسين تعتبر درجة دولية لأن الدراسة بها ستكون مشتركة بين الجامعتين.

وقال الدكتور محمد عرابي منسق بروتوكول التعاون وعضو هيئة التدريس بكلية الزراعة، أن الفئة المستهدفة من البروتوكول تشمل كل طلاب الجامعة وبالأخص طلاب العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، لافتا إلى أنه سيتم توقيع البروتوكول في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.