شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة مكبرة لنظافة وتجميل قصر ثقافة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عامر عوض، رئيس حى شرق مدينة سوهاج، إن الحى بالتعاون مع إدارة قصر ثقافة مدينة سوهاج بدأ، الخميس، في تنفيذ حملة مكبرة لنظافة وتجميل القصر، والإهتمام بالمساحات الخضراء بداخله وفى محيطة.
وأضاف «عوض» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء طارق الفقي، خلال جولته التفقدية بقصر الثقافة الأسبوع الماضي، بشأن الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل بالقصر،لافتا إلى أن قسم البساتين بالحي قام بزراعة أنواع مختلفة من الزهور، بالإضافة إلى أعمال الري وتنسيق المساحات الخضراء داخل محيط القصر، وكذلك القيام بأعمال الدهانات الداخلية للحوائط، ورفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل بشكل عام، حتى يظهر المبنى بالشكل الحضاري اللائق.
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