شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين كفرالشيخ و«مصر الخير» لتأسيس مجلس استشاري إقليمي للمنظمات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير، برعاية المحافظ والدكتورة نفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي، لتأسيس مجلس استشاري إقليمي للمنظمات الأهلية لدعم رؤية مصر 2030، وتقديم الدعم الفني للمجلس الاستشاري في وضع خطة العمل له.

ووقع اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ممثلا لمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد ممدوح، مدير أول قطاعات الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ ،هيام الطباخ، معاون كفر الشيخ السابق، ويستهدف البروتوكول 30 جمعية بمراكز المحافظة بواقع 3 جمعيات بكل مركز.

وأوضح المحافظ أن المحافظة لديها رؤية وهدف تسعى لتحقيقه نحو دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تعظيم دور مؤسسات العمل المدني والخيري التطوعي، لافتًا أن مؤسسة مصر الخير والمحافظة يستهدفان تمكين المنظمات الاهلية لتحقيق أهداف التنمية، وذلك بتوفير الموارد المتنوعة اللازمة لإنتاج مجموعة من الأنشطة التي تسهم في تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق رؤية مصر 2030، وتنفيذ أنشطة في السياق العام، لرفع كفاءة المؤسسية للمنظمات الأهلية داخل محافظة كفر الشيخ، والعمل على تأسيس مجلس استشاري إقليمي من المنظمات الأهلية لدعم رؤية مصر 2030 تحت رعاية محافظة كفر الشيخ.