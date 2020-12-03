شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، الخميس، اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى في محافظة شمال سيناء.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة (إدارة الرياضة ) بشمال سيناء عن قبول لاعبين جدد في المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، والذى يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبإشراف كليب راشد مصبح مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد كليب راشد مصبح، مدير مديرية الشباب والرياضة، أنه يتم تنفيذ المشروع في إطار سعى مصر إلى استكشاف أبطال المستقبل وتأهيلهم لتمثيل مصر في الألعاب الأوليمبية القادمة في مختلف الألعاب الرياضية.. حيث يتم قبول لاعبين جدد في المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ( أبطال المستقبل ) في ألعاب القوى وتنس الطاولة والملاكمة.

وأعلن محمد الحافظ مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن مواعيد اختبارات اللاعبين في الصالة المغطاة بالعريش بدأت اليوم 3 ديسمبر وتستمر حتى بعد غد الموافق 5 ديسمبر الجارى، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول المراحل السنية من مواليد أعوام: 2008 و2009 بالنسبة للملاكمة، 2009 و2010 بالنسبة لألعاب القوى، 2013 و2014 بالنسبة لتنس الطاولة، وأنه من مزايا المشروع ( أبطال المستقبل ): الكشف الطبي للاعبين ورعاية صحية طوال موسم التدريب مجانا، التأهيل للمشاركة في بطولات القطاعات وبطولات الجمهورية، تمكين اللاعبين من الحصول على درجات التفوق الرياضي، صرف بدل انتقال نقدى للاعبين، وكذا شنطة رياضيه متكاملة لكل لاعب.