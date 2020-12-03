شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المشاريع القومية وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مازالت تدعم الفئات الأولى بالرعاية وإلا كان هناك زيادة أكبر في معدلات الفقر.

وأشار مدبولى إلى زيادة بند الأجور، حيث بلغت 80 مليار قبل 2011 لكنها ارتفعت حاليا لنحو 334 مليار جنيه، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تمت السيطرة عليها بشكل جيد.

وقال مدبولى إن هناك مبادرات للحفاظ على صحة المرأة والطفل ما يؤدي إلى انخفاض انفاق الأسرة على هذا البند لصالح بنود أخرى

كما أشار إلى جهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى القضاء على المناطق العشوائية.

وأوضح مدبولى أن المشروعات القومية ساهمت في توفير نحو 5 مليون فرصة عمل، وأن الهدف تحسين مستويات المعيشة وخفض معدل الفقر، محذرا من تزايد معدل السكان والذى يرتبط بزيادة معدل الفقر عادة.

وقال مدبولى إن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن في الزيادة السكانية ، وإنه مهما كانت جهود الدولة في التنمية ولكن زيادة السكان تقلل من النتائج، موضحا أن التحدي الحقيقي خلال العشر سنوات المقبلة هو خفض معدل الزيادة السكانية ، وحذر من فكرة أن أطفال الأسر تعني توفير فرصة دخل جديدة للاسرة مشيرا إلى أن هذا الطفل يحتاج إلى مصروفات.

وأكد مدبولى أن سياسة الحكومة إطلاق برنامج كبير بداية العام المقبل للزيادة السكانية ، وان الحكومة تعمل على زيادة حجم التعليم الجامعي وما قبله.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أنفاق الدولة على الطعام والشراب والصحة ودعم هذه القطاعات ينعكس إيجابا على تحسن مستويات الأسرة.