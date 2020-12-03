شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تؤكد استمرار جهودها لتحرير المختطفين في سواحل نيجيريا.. وتؤكد: جميعهم بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الخارجية المصرية المتابعة عن كثب لحادث القرصنة على سفينة الشحن Milan قبالة السواحل النيجيرية، والذي أسفر عن اختطاف طاقمها ومن بينهم مواطنيّن مصرييّن.

وقال السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان للوزارة إنه على تواصل دائم مع سفيرنا في أبوجا لمتابعة أخر مستجدات الحادث.

واستمرت بالفعل جهود السفارة واتصالاتها، بما في ذلك مع صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذي افاد بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الخاطفين صباح أمس، الذين سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين وأن جميعهم بخير وصحة جيدة.

وتواصل وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع السلطات والأجهزة الأمنية النيجيرية لضمان سلامة المختطفين، وسرعة الافراج عنهما واعادتهما إلى أرض الوطن.