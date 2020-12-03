شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتخصيص قطع أراض بمنخفض توشكى لإقامة عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 621 لسنة 2020 بتخصيص قطع أراض بجهة منخفض توشكى بمحافظتي أسوان والوادي الجديد لإقامة عدد من المشروعات عليها .

نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عدددها الصادر اليوم /الخميس/ .

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