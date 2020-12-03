شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى "بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الإصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة من كافة الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المتخذة لحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وأدار حواراً مع القوات المصطفة من الضباط وضباط الصف والجنود بدأه بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لهم علي ما يقدموه من مجهودات لحماية عمق الأمن القومي المصري من اتجاه الغرب ، ثم إستمع لأرائهم وإستفساراتهم نحو ما يدور فى أذهانهم تجاه القضايا المختلفة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

أعقب ذلك القيام بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمنفذ السلوم البرى ، ونقاط الإرتكاز الأمنى لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة لمجابهة أعمال التسلل والتهريب ، مشيداً بالجاهزية والإستعداد القتالى العالى الذي يتمتع به عناصر تأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى.





كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود " بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية الذى نفذته أحد وحدات الإتجاه الإستراتيجى الغربى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التى بنى عليها المشروع ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو بمشاركة مختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة بتعاون وثيق مع الأفرع الرئيسية ، ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة ، وقد ظهر خلال المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقدرة عالية علي المناورة ودقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.