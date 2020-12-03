شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يكشف تراجع معدلات الفقر إلى 29% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999/ 2000 إلى 29٪ عام 2019/2020 مقابل 32.5٪، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق اليوم، وأضاف بركات أن متوسط الانفاق الكلي في السنة ارتفع إلى 61 ألف جنيه، كما ارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60 الف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه عام 20/19، و استمر الدعم الغذائى لمتوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيه للأسرة ومازالت الدولة تغطي 84٪ من الأسر من خلال الدعم التموينى.

وأوضح بركات إن التراجع في معدلات الفقر كان الأكبر في ريف الوجه البحرى حيث وصل إلى 22٪ مقابل 27٪ وفي الوجه القبلي وصل إلى48٪ مقابل 52٪