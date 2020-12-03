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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لولا الدعم الحكومى للأسر لارتفعت معدلات الفقر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المجهود الذي بذلته الدولة في تقديم الدعم أدى إلى تراجع معدلات الفقر ولولا هذه الجهود لزادت نسبة الفقر بنحو 10 نقاط.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر لعشر سنوات مقبلة على الأقل من أجل خفض معدلات الفقر بشكل أكبر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدعم المباشر الذى قدمته الدولة وفر على الأسر الانفاق بشكل كبير على الصحة والسلع الغذائية وغيرها من القطاعات.
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