لمد جسور التواصل .. الداخلية تشارك الأطفال في احتفالهم باليوم العالمي لحقوق الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حرصت وزارة الداخلية على مشاركة الأطفال في احتفالهم بتلك المناسبة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة المجتمعية والنفسية والطبية لهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ (اليوم العالمي لحقوق الطفل) يوم 20 نوفمبر من كل عام وذلك من خلال عدة مبادرات، منها توقيع الكشف الطبي على (1050 طفل) بمستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف الأدوية اللازمة لهم مجاناً خلال ثلاثة أيام.

كما تم توجيه عدة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال المودعين بعدد من دور الأيتام والأيتام المعاقين وصرف الدوية اللازمة لهم ومنحهم بعض الهدايا العينية.

كما تم توجيه وفود من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لزيارة عدد من المدارس (أهالينا للتعليم الأساسي، الأمل الابتدائية للصم وضعاف السمع، التربية الفكرية لذوي الإعاقة الذهنية) ومشاركة التلاميذ احتفالهم بالنشاط المدرسي الخاص بتلك المناسبة ومنحهم هدايا رمزية والتي أدخلت البهجة والسعادة على قلوب الأطفال.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين.