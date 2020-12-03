تفاصيل العثور على جثة عاملة داخل مصنع في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القليوبية، في كشف ملابسات مقتل عاملة بمصنع في العبور وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة (عاملة بمصنع بلاستيك كائن بالمنطقة الصناعية الأولى دائرة القسم) داخل إحدى غرف المصنع ووجود كسر بباب مكتب مالك المصنع وبعثرة محتوياته وسرقة (سيارة خاصة بمالك المصنع، عدد 2 شاشة تليفزيون ، مبلغ مالي).

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (عامل بذات المصنع – وشقيقه "له معلومات جنائية"- مُقيمان بمحافظة الغربية) عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وقرر العامل أنه نظراً لعمله بالمصنع محل الواقعة عقد العزم على سرقته واتفق مع شقيقه على ارتكاب الواقعة وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالاشتراك مع شقيقه بالدلوف للمصنع باستخدام نسخة من مفتاح البوابة الرئيسية للمصنع (أعدها مُسبقاً) وكسر باب مكتب مالك المصنع والاستيلاء على المسروقات وعقب ذلك قاما بالاختباء داخل الغرفة محل العثور على الجثة للصباح خشية ضبطهما ليلاً إلا أنهما فوجئا بدلوف المجني عليها فقاما بتكبيلها وتكميمها للسيطرة عليها إلا أنها توفيت فهربا بالمسروقات باستخدام السيارة المستولى عليها.

وبمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء باعترافات شقيقه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.