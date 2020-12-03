توقيع برتوكول تعاون بين مستشفى بهية وشركة DHE



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

وقعت مستشفى بهية بروتوكول تعاون مع شركة "DHE" للاستشارات الإدارية والتدريب والتأهيل، وذلك بهدف تدريب كافة العاملين بمؤسسة بهية على كيفية خلق بيئة عمل إيجابية ومساعدة الإدارة أيضا لإسعاد العاملين من أجل تقديم أفضل خدمة محاربات سرطان الثدي.

أعرب المهندس تامر شوقي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية عن سعادته بتوقيع ذلك البروتوكول مع شركة DHE قائلًا " أن مؤسسة بهية من أهدافها الأساسية هى الإنسانية " ولذلك تعتبر السعادة جزء أساسي من أي تعامل إنساني سواء عمل أو علاقات شخصية بين الأشخاص، مؤكدًا على أن الورش التدريبية التى قدمتها شركة DHE لمؤسسة بهية والعاملين بها ذات فائدة كبيرة لتحسين الأداء الوظيفى للعاملين داخل بهية، وبالتالى تعود الفائدة على محاربات السرطان وأسرهم، لافتًا أن بروتوكول التعاون مع DHE سيستمر لمدة عام ومن المتوقع أن يعود التأثر الإيجابي على آلاف المحاربات والآسر وبالتالى سيعود ذلك الأثر على المجتمع المصري.

ومن جانبه قالت رشا الجمل المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة DHE أن الهدف الأساسي للشركة هو تقديم خدمات تدريبية لفريق عمل بهية، حرصًا من المؤسسة على نفسية ورضاء العاملين مما ينعكس على قدرتهم لتقديم أفضل خدمة للمحاربات، مضيفة أن هذه الورش التدريبية تعتبر قناة إلهام لمؤسسة بهية لتحويل المحنة إلى منحة وتوثيقها ونشرها ومساعدة المحاربات لنقل تجربتهن إلى الأخريات

ومن جانبها قالت منه الله سعيد استشاري التدريب بشركة DHE أنها شركة استشارات إدارية متخصصة فى مساعدة الشركات لخلق بيئه عمل وثقافة مؤسسية مبنية على نشر الإيجابية حيث إنها تعتبر نموذج للعمل مبنى على علم النفس الإيجابي، مضيفة أن الهدف الرئيسي لـDHE هو خلق عالم أسعد من خلال مساعدة المؤسسات في تطوير الثقافة المؤسسية.

وأوضحت أن الخدمة التى تقدمها الشركة للمؤسسات تتراوح ما بين استشارات إدارية، ورش عمل عن الفكر الإيجابي، حلول عمليه للشركات لزيادة ارتباط الموظفين بالشركة، وتدريب للإدارة العليا وفرق العمل، لافتة أن "فلسفة DHE مبنية على مفهوم أن السعادة تبدأ من الموظف حيث أن "موظف سعيد = عميل سعيد = مؤسسة ناجحة"

وأكدت منة الله أن الخدمات التى تقدمها DHE لمؤسسة بهية تتمحور حول إسعاد موظفين بهية وخلق بيئة عمل مبنية على علوم السعادة، حيث أن رحلة DHE بدأت مع بهية بورشة عمل للمديرين لشرح ما هى علوم السعادة ومدى تأثيرها على المؤسسات، ثم تم عمل تقييم كمي وكيفي باستخدام الاستبيان الخاص لDHE لقياس وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فى الثقافة المؤسسية ببهية ووضع خطة العمل المناسب لعلاج نقاط الضعف وترسيخ نقاط القوة، قائلة "والآن نحن مع بهية فى مرحلة تنفيذ خطة العمل للتحسين بيئة العمل للموظفين جميعًا داخل بهية.

ويذكر أن شركة DHE العالمية تم إنشائها عام 2011 وفى عام 2019 أصبح لها فرع في مصر بأسم DHE اختصارًا لــــ Delivery happiness Egypt، وتم إنشاؤها فى مصر لتقديم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر من أشهر عملاء DHE فى الشرق الأوسط هى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.