قومي المرأة يطلق حملة "السكة أمان" لمناهضة التحرش في سكك حديد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء اليوم احتفالية إطلاق حملة "السكة أمان" بمقر وزارة النقل تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل، والتي تطلقها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسيدة ھايكة ھارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط-البنك الأوروبي، والدكتورة ليلى إسكندر رئيس الفريق الاستشاري للشركة المصرية للدراسات والتدريب والتنمية الإدارية، ووزيرة الدولة السابقة للتجديد العمراني وشئون البيئة.

تضمنت الاحتفالية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف دعم التعاون بين الطرفين في العديد من المشروعات التنموية المختلفة، واتخاذ تدابير طويلة الأجل لتعزيز تمكين المرأة،

وفي بداية كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تعيش في عصر ذهبي، حيث أن الإرادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسعي إلي ضمان سلامة وأمان المرأة المصرية، والوصول بها إلي أعلي المناصب القيادية.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء به 25 % من السيدات و25 % للسيدات في مجلس النواب، و40 سيدة في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن السيد الرئيس مؤمن بالمرأة المصرية وكفاحها على كافة المستويات، فهناك قناعه رئاسية غير مسبوقة بدور المرأة وما تقدمه لوطنها والمجتمع. وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بإطلاق هذه الحملة الهامة وبالتعاون المثمر مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير وما نلمسه من حرصه الدائم على دعم المرأة وتمكينها وتوفير الحماية لها.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيادة المهندس أشرف رسلان، مؤكدة فخرها وسعادتها بحرص الهيئة على تطوير خدماتها لتوفير بيئة آمنه للمرأة والفتاة، وتقدمت بخالص التهاني للهيئة لفوزها بالجائزة البرونزية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال النوع الاجتماعي والشمول وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.

كما تقدمت بخالص الشكر إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وللوزيرة النشيطة الدؤوبة الدكتورة رانيا المشاط محافظ مصر لدى البنك الأوربي لما يقدمه من دعم لقضايا المرأة ، وعبرت عن سعادتها بتقييم النوع الاجتماعي الذى ساعد في الحصول على نظرة متعمقة لاحتياجات وأولويات النساء التي تستخدم القطار وكيفية تلبيتها ودعم البنك لبعض توصيات هذا التقييم ، وهي وضع بروتوكول لمنع التحرش الجنسي والاستجابة له في القطارات والمنصات ، وتدريب موظفي النقل على هذا ووضع وتنفيذ حملة توعية لمنع التحرش الجنسي في القطارات والمنصات التي تم إطلاقها اليوم، مشيرا لأهمية توعية المواطنات بأن هناك رقم للشكاوى في حالات التحرش.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أهمية إطلاق حملة السكة أمان لمناهضة العنف ضد المرأة، لتعلن مصر أنها تعمل على كل الخدمات التيسيرية التي تخص المرأة التي تتعرض للتحرش.

واوضحت أن حملة السكة أمان تعتبر من أهم الحملات التي يطلقها المجلس لتزامنها مع حملة الـ16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل دائم ومستمر في تقديم خدمات للمرأة المصرية لضمان أمانها وسلامتها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن "السكة أمان" ليست حملة إعلامية فقط، ولكنها برنامج عمل ومجهود مستمر في هذه المحطات، وسنواصل العمل من أجل أن تشمل الحملة مزيد من المحطات.

وأعلن السيد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر انطلاق الحملة التي تهدف إلى التوعية بقضايا النقل الآمن ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك في إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذا جودة أفضل لضمان اطمئنان وراحة المسافرين , و لزيادة الحرية الشاملة التي تحتاجها المرأة لتحسين وصولها للوظائف والتعليم والخدمات الأخرى وللمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية مع المساواة الكاملة بين الجنسين.

حيث يحظى موضوع تمكين النساء وحمايتهن برعاية كبيرة كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكد السيد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة حرص كافة الاطراف على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في المجتمع رغبة في تحسين أوضاعها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من خلال تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لوضع سياسات وبرامج تنموية تتبنى مبدأ المشاركة وعدم التمييز بين كافة فئات المجتمع.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة أن حملة السكة أمان تكتسب أهمية كبيرة لاعتبارات متعلقة بأهمية القطار كوسيلة انتقالات هامه يعتمد عليها الكثير من المواطنين، حيث يصل عدد ركابها يوميا إلى حوالي مليون شخص، ما يجعلها وسيلة هامة لتوعية جمهور عريض جدا ومتنوع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية برسائل الحملة، ما يساهم في نشر التوعية بقضايا المرأة ، لافتة إلى تجربة المجلس السابقة والناجحة في حملة مشابهه، هي حملة إعلامية توعوية حملت شعار «حياتك محطات.. متخليش محطة توقفك» داخل بعض المحطات المحورية بمترو الأنفاق ، والتى تضمنت التوعية بقضايا تنظيم الأسرة، والتحرش، والزواج المبكر والمشاركة في العمل وكان لها مردود إيجابية كبير.