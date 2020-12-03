شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف مطروح» تتسلم 167 زيا أزهريًا لتوزيعها على الأئمة والخطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير مدير أوقاف مطروح، بأنه تم تسلم ١٦٧ زيا أزهريا لتوزيعها على الأئمة والخطباء والدعاة. يأتي ذلك دعما من شيخ الأزهر لشكل الأئمة والدعاة أمام المواطنين والحفاظ على الشكل اللائق للأمة والدعاة في المجتمع الإسلامي. وأضاف «عبدالبصير» أن السنة الحالية لن تنتهى قبل أن يكون كل امام من أئمة الدعوة والدعاة والخطباء بمطروح قد تسلم زيه الأزهري . الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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