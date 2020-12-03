شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: حولنا السحابة السوداء إلى فرصة اقتصادية منعت انتشار 225 ألف طن ملوثات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن نجاح التصدى لمنظومة السحابه السوداء، هي قصة نجاح الدولة ككل، وبفضل توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى واعتماده للمنظومه خلال شهر يونيو الماضى، مثمنة الجهد المتواصل الذي بذلته جميع الجهات المشاركة بالمنظومة، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، مضيفة إلى تحويل هذا التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الملوِث إلى منتج اقتصادي يدر عائدا مادى، بدلا من تحوله لأدخنة تلوث الهواء.

جاء ذلك جاء ذلك خلال كلمتها بإحتفالية وزارة البيئة لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة اعلاميا «بالسحابة السوداء» بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور أحمد فاروق رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واللواء بهى زغلول رئيس شرطة المسطحات المائية ومسئولى عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة.،وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى ( بيت القاهرة). حيث تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن مجهودات الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2020.

واشارت فؤاد أنه بالوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين فأرتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى ٩٩٪، تمثل تجميعات الأهالي منها ٧٣٪،والتى تمت دون تقديم دعم مادى من الحكومة للمزارع، واستطاع المزارع تحويل قش الأرز إلى سلعة ذات قيمة وحرص المزارعون على جمع القش وكبسه وتدويره بدلا من حرقه، وانخفاض عدد محاضر حرق قش الأرز إلى ٥٤٠ محضر هذا العام. وانخفصت نسبة عدد الشكاوى هذا العام إلى 287 شكوى والتى التعامل معها وازالتها في الحال.

وتابعت فؤاد لم يكن الحد من حرق قش الأرز هو المحور الوحيد للسيطرة على السحابة السوداء ،فالسيطرة على عوادم المركبات تمثل محورا هاما أيضا، حيث تم تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال منظومة مواجهة السحابة السوداء للتقليل قدر الإمكان من الإنبعاثات الملوثة؛ فتم تنفيذ ٢٥٠ حملة لفحص عوادم السيارات، تضمنت فحص أكثر من ١٧ ألف مركبة ،جاءت نسبة السيارات المخالفة ١٩٪، بالإضافة إلى فحص أكثر من ٢٣٠٠ أتوبيس نقل عام. وايضا السيطرة بشكل يومى على المقالب العشوائية.

ونوهت الوزيرة أن فرق التفتيش بوزارة البيئة، قامت بالتفتيش على ٦٣٧٩ منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تم التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى وأسفرت الحملات عن وجود ٩١ منشأة بها مخالفات. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها. واضافت فؤاد بأنه خلال تلك الفترة كان هناك ثبات لملوثات الهواء لمده 77 ساعة وكان هناك شفافية في تعريف المواطن بحالة الجو من خلال مواقع التوصل الاجتماعى والموقع الرسمى لوزارة البيئة.

واوضحت فؤاد أن استمرار نجاحنا في السيطرة على السحابة السوداء أدى إلى تجنب انتسار 225الف طن من ملوثات في الهواء،وأدى ايضا إلى نجاح جهود الحكومة المصرية في المواجهة إلى خفض التكلفة المجتمعية المخاطر الصحية .بما يقدر بحوالى 2.24 مليار جنيه.

إحتفالية وزارة البيئة لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة اعلاميا "بالسحابة السوداء"

إحتفالية وزارة البيئة لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة اعلاميا "بالسحابة السوداء"

إحتفالية وزارة البيئة لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة اعلاميا "بالسحابة السوداء"