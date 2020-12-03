شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 13 مدرسة عسكرية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الأمين على سيادة الدولة وأمنها ومكتسباتها التنموية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال لقائه بالعقيد أحمد زكريا عثمان نيابة عن العقيد وائل فرج أحمد المستشار العسكري للمحافظة وبحضورالمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، لمناقشة سبل التعاون لتطوير المدارس الثانوية العسكرية بالمحافظة وعددها 13 مدرسة، وتوفير الزى العسكرى لطلاب تلك المدارس، أن المؤسسة العسكرية المصرية العظيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل حصناً ورمزا للوطن.

من جانبه، أثنى العقيد أحمد زكريا عثمان بالدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ومجهوداتها المبذولة في الإرتقاء بالعملية التعليمية والإنضباط المتحقق في مدارس المحافظة.