شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة افتراضية بين سفير كوريا ووزير المالية حول تبادل الخبرات التنموية الكورية مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير المالية محمد معيط، إن الإصلاحات التي تبنتها مصر ساعدت على تحسين الأداء الاقتصادي، على الرغم من وباء الكورونا، حيث تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 7.8٪ وتحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.8٪ وهي ثاني أعلى معدلات نمو على مستوى العالم. وأضاف أن هناك تحسنا في بيئة الأعمال نتيجة تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية والضريبية، مشيرا إلى المبادرات الحكومية التي أطلقتها لضمان تحقيق نمو عادل ومتوازن، جاء ذلك في ندوة افتراضية حضرها السفير الكوري في القاهرة، هونج جين ووك، والسفير حازم فهمي، سفير مصرفي سيول، لمناقشة تجارب التصنيع في كوريا وصناعة السيارات وسياسات صناعة السفن.

وأعرب معيط عن شكره لدعم الحكومة الكورية والمعهد الكوري للسياسة الاقتصادية KIEP واشاد بالتحسن الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات الكورية وتخفيف العقبات التي تواجه المستثمرين.

وقال السفير الكوري هونج، إن تنظيم الندوة الافتراضية تأتي كجزء من التزام الحكومة الكورية بدعم وتبادل الخبرات مع مصر. وأضاف أن هذا العام له أهمية خاصة بمناسبة الذكرى ال25 السنوية لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أبدى إعجابه بقيادة الحكومة المصرية والمبادرات التي تم إطلاقها بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 وأضاف أن المبادرة الرئاسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي«ميغلاش عليك» لن تساهم في تشجيع الاستهلاك المحلي فحسب، بل ستساعد المصانع أيضًا على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو مصر الشامل.

وأشاد السفير هونغ بالأداء الرائع للاقتصاد المصري الذي أظهر مرونة وحافظ على معدلات نمو إيجابية وسط جائحة فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأظهر KIEP، وهو مركز أبحاث كوري شهير، ابدى اهتمامًا كبيرًا بتبادل وجهات النظر مع الحكومة المصرية.

وأشار الدكتورلي كوون هيونج، مدير ادارة السياسة الجنوب الجديدة بالمعهد الكوري، إلى أن الندوة هي فرصة جيدة لتبادل الخبرات وسبل التعاون الصناعي، خاصة وأن صناعة السيارات وبناء السفن قد أسهما بشكل كبير في النمو الاقتصادى لكوريا وهو ما يمكن تكراره في النموذج المصري.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بتبادل المعرفة والخبرة مع جمهورية كوريا بشأن وضع سياسات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع المواطنين على احلال وتجديد السلع المعمرة مثل المركبات القديمة.