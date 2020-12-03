شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية موسم الأمطار.. 11 قتيل و6 مصابين في انهيار 3 عقارات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتادت الاسكندرية مع بداية كل فصل شتاء الخوف من انهيار العقارات القديمة وخاصة مع بدء موسم الأمطار والنوات، وحسب إحصائية رسمية أعلنها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فإن عدد العقارات الآيلة للسقوط تبلغ 2400 عقار يزيد عمرها عن 75 عامًا، معظمها بحى غرب الإسكندرية.

وفى أقل من شهر شهدت الإسكندرية إنهيار عشرات العقارات سواء بشكل كامل أو جزئى على الرغم من ان فصل الشتاء ما زال في بدايته ولم تشهد المحافظة غير نواة واحدة هي «المكنسة» فيما تستعد لاستقبال امطار «قاسم» وهى من أشد السنوات التي تضرب المدينة الساحلية .

واسفرت تلك الانهيارات عن مقتل 11 شخصا تم انتشال جثثهم من تحت انقاض 3 عقارات فقط بكرموز والجمرك ومحرم بك فيما أصيب 6 آخرون .

ففي 20 نوفمبر الماضي، لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين في انهيار جزئي بعقار مكون من 3 طوابق، بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة.

وفي اليوم نفسه، لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلين، وأصيب اثنين آخرين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بحي الجمرك غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة.

وامس كانت الإسكندرية على موعد مع انهيار عقار محرم بك، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص «3 سيدات و3 رجال» تم انتشالهم من تحت أنقاض العقار المكون من 3 طوابق وتحول إلى كومة تراب في غمضة عين- بحسب شهود عيان-.