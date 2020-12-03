شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شهادات دورة TOT بمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، توزيع شهادات دورة اعداد المدربين TOT بمعهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة للمتدربين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحاسبات والمعلومات والهندسة وهندسة الأزهر.

وأوضح غرباوى أن الدولة تعمل على توفير كافة الامكانيات في إطار التوجه نحو الرقمنة مشيراً إلى أهمية التدريب لمستوى الاحتراف للتأهيل لسوق العمل الدولي وأكد ان الجامعة تولى اهتماماً كبيراً لقطاع الحاسبات وسوف تقوم بإنشاء مبنى جديد لكلية الحاسبات والمعلومات ومبنى الاختبارات الالكترونية بسعة 6000 طالب واشاد بالتعاون المثمر بين كلية الحاسبات والمعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات

وأضاف الدكتور علاء صادق عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا، أن الكلية تسعى إلى تقديم خريج مؤهل وتستهدف من خلال التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات لاستحداث مقررات اختيارية والارتقاء بمهارات الطلاب في علوم الحاسب وتقليص الفجوة بين قدرات الطلاب وتوقعات اصحاب الاعمال .

وذكر الدكتور جمال تاج عبدالجابر عميد كلية الهندسة أن أهمية التسلح بالعلم والحصول على التدريب المتميز في ظل التنافسية الكبيرة التي يشهدها سوق العمل.

وتحدث المهندس احمد صلاح مدير مجمع الابداع الرقمي عن الخدمات التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات ومركز الابداع التكنولوجي مشيرا إلى ان هذه الخدمات تتضمن برامج تدريبية متنوعة للطلاب والخريجين وخدمات لأصحاب الافكار والمشروعات.

وقدم المهندس محمد نصر عبدالرحمن مدير مبيعات قطاع التعليم بالشركة العربية للعلوم والتكنولوجيا عرضا لأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا انترنت الاشياء وتأثيرها في الصناعة وربطها بالعملية التعليمية

ومنح رئيس الجامعة شهادات التدريب للمتدربين من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وهندسة الازهر

توزيع شهادات تكريم بجامعة جنوب الوادى