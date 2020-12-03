شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: السيطرة على المقالب العمومية والموسمية وإغلاقها بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بالتنسيق المستمر مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد بالمحافظات.

وقال شعراوي، خلال كلمته بإحتفالية وزارة البيئة لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة اعلاميا «بالسحابة السوداء» بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور أحمد فاروق رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واللواء بهى زغلول رئيس شرطة المسطحات المائية ومسئولى عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة، وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى ( بيت القاهرة).

تضمنت الاحتفالية عرض فيلماً تسجيلياً عن مجهودات الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2020، أنه تم تكليف محافظو القاهرة الكبرى والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية بتنفيذ مجموعة من الاجراءات والتوصيات والتي ساهمت في نجاح جهود الدولة لمواجهة السحابة السوداء خلال الموسم الحالي.

وأضاف أنه من بين الاجراءات التي تم تنفيذها بالمحافظات قيام الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بمنع عملية حرق قش الأرز والحرق المكشوف بكافة انواعه لتعظيم القيمة المضافة للمزارعين الأمر الذي عزز جهود فرق العمل، موضحا أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية بالتعاون مع إدارات شؤون البيئة بالمحافظات للمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة بنطاق كل وحدة محلية.

وأضاف الوزير، أنه تم إيقاف عمل الصناعات المتوسطة والصغيرة (مكامير الفحم الغير مطورة – مسابك – فواخير) ومتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساءا وحتى الساعة السابعة صباحاً وتحرير المحاضر للمخالفين ونتيجة لهذه المجهودات المكثفة تراجع عدد المخالفات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا أنه تم السيطرة على المقالب العمومية والموسمية والعمل على إغلاقها بالكامل وإيقاف أي حرق مكشوف للمخلفات خاصة حول القاهرة الكبرى والمحافظات ورفع المتولد اليومي من محطات المناولة بالإضافة لرفع المتولد أسفل الطريق الدائري.

وتابع: «ذلك ساهم في رفع كميات من المخلفات في المحافظات المصرية في تلك الفترة يقدر بحوالي 6 مليون طن مخلفات وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على جودة الهواء في المحافظات والتي كانت تؤرق المواطن من قبل».

وقال شعراوي، إن مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة تلقت شكاوي واستفسارات المواطنين والانتقال الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحماية المدنية والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة وكذا التنسيق والمتابعة الدورية مع فرق عمل وزارتي الري والنقل لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف، لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية، مشددا على أن هناك تنسيق بين الوزارات فيما يخص شكاوي المواطنين في هذا الملف المهم لتحقيق الرضا التام المواطنين سواء المزارعين أو الذين يتأثروا من نتائج السحابة السوداء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة والتفتيش على مركبات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى وكذا المحافظات بالمراجعة مع أجهزة الرصد البيئي على مدار أيام النوبات الأمر الذي أدى إلى النجاح في الوصول إلى معدلات إصحاح بيئي أفضل من الأعوام السابقة.

وأوضح، ان هناك تعاون بين عدد كبير من الوزارات وذلك في إطار اجتماع اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات المعنية (التنمية المحلية -البيئة- الزراعة – الموارد المائية والرى- الداخلية – الصناعة والتجارة – النقل -الكهرباء والطاقة – الاسكان -الاعلام- الصحة ) والتي تضمنت إعداد الخطة التفصيلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) خلال الفترة من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتي ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠.

وأوضح، أن هناك 6 محاور رئيسة تم اعتمادها من مجلس الوزراء في هذا الملف متمثلة في منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، مع برامج التوعية والتدريب، والإعلام، والمتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.

وأكد شعراوي على التعاون المثمر بين وزارات الدولة المصرية على أرض المحافظات وصولاً إلى تحسين جودة الحياه للمواطن المصري وتعظيم عوائد التنمية بما يعود بالنفع والرخاء على الجيل الحالي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.

وقال وزير التنمية المحلية أن فكرة التنمية بوجه عام ترتبط بتفعيل كل قدرات المجتمع والدولة وتشغيل كل مواردها المعطلة لضمان مستوى معيشي أفضل، مضيفاً أن برامج الإسراع بالتنمية في المحافظات التي تتبناها وزارة التنمية المحلية تهدف ضمن ماتهدف إلى إيجاد خطة تتسم بالاستدامة في قرى ومحافظات مصر من خلال التنسيق الكامل مع وزارات الدولة المعنية .

وأكد شعراوي على متابعة القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي والهام لتحقيق النتائج المرجوة في التوقيتات الزمنية المحددة.