شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول دليل من نوعه لخدمات المحليات بقنا وسوهاج.. يقدم 100 خدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 الدليل الشامل الذى أصدرته وزارة التنمية المحلية وهو الأول من نوعه للخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية ، والذي تم إصداره في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، ويخص محافظتي سوهاج وقنا وهو الدليل الأول في سلسلة الأدلة الشاملة التي سيتم إصدارها تباعا لكافة المحافظات .

وكان اللواء محمود شعراوى، أكد أن وجود أدلة إجراءات محددة لهذه الخدمات يعد خطوة مهمة في سبيل تحديثها وحوكمتها ومتابعة التحسن في تقديمها وميكنتها وتقديمها عن بعد في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها مصر حاليا، لافتا إلى أن دليل خدمات المحليات هو دليل شامل وموحد على مستوى المحافظة يحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية ويتضمن الإجراءات والمستندات والرسوم والمدد الزمنية المتعلقة بكل خدمة ، كما يتضمن خريطة الإجراءات التي تيسر من تحويل إجراءات تقديم الخدمة إلى إجراءات مميكنة ، ويشمل الدليل على 100 خدمة متنوعة تقدمها الإدارة المحلية.

من جانيه قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن دليل خدمات المحليات يعد أحد الأدوات المساعدة المقدمة للمراكز والأحياء بمحافظتي قنا وسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كدعم فني للعاملين بالمراكز والمواطنين حيث يتضمن دورات العمل الموحدة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها والمستندات المطلوبة والرسوم القانونية وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.

وأضاف الهلباوي أنه شارك في إعداد هذا الدليل ممثلين عن المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية ذات الصلة والوحدة المحلية بديوان المحافظة وفريق العمل ببرنامج تنمية صعيد مصر بمكون تحسين الخدمات وعدد كبير من أفضل الاستشاريين في هذا المجال .

وكشف الهلباوي، أن الدليل يتضمن 6 قطاعات من الخدمات وهي خدمات البناء وعددها 35 خدمة ، خدمات تراخيص المحلات وعددها 19 خدمة ، خدمات أملاك الدولة وعددها 9 خدمات ،خدمات الإيرادات وعددها 10 خدمات ، خدمات الإشغالات وعددها 5 خدمات ، خدمات تراخيص الإعلانات وعددها 3 خدمات ، خدمة المواطنين والشكاوى وإدارة المواقف وخدمات إدارية أخرى بإجمالي 19 خدمة .