شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 1955 زيًّا أزهريًّا و1000 عمامة على الأئمة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة السابعة من الزي الأزهري بعدد (1955) زيًّا أزهريًّا و (1000) عمامة أزهرية في (15) محافظة هي: (الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – الأقصر – أسوان – المنيا – المنوفية – الدقهلية – الغربية – سوهاج – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية) وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن ذلك تم خلال الفترة من الاثنين 30 نوفمبر الماضى وحتى اليوم الخميس 3 ديسمبر. وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن بدء توزيع 18 ألف زى أزهرى بالمجان على الأئمة القدامى والجدد كمرحلة ثالثة، على أن يتم التوزيع فى أماكن محددة، مشددة على ضرورة التزام الأئمة بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، حيث يتم تحديد 100 إمام فقط للاستلام فى كل يوم من الأيام المعلن عنها عبر موقعها الإلكترونى، بواقع مقرين مختلفين يوميًا (50 إمامًا بكل مقر)، على أن يتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الإجراءات الاحترازية سيتم توزيع الأئمة للحضور بالمقرات على ساعات العمل بمعدل 10 أئمة فى كل ساعة من الساعات الخمس، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تعلن توزيع 1955 زيًّا أزهريًّا و1000 عمامة على الأئمة.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.