شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نقدم تنبؤات بنسب التلوث على مدار يومين لتحذير المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دعم رئيس الوزراء كان سببا أساسيا في المساهمة للسيطرة على حرق قش الأرز، ونجاح المنظومة بصورة فعلية، موضحة أن الوزارة عملت في 4 اتجاهات بصورة متوازية لنجاح المنظومة، حيث تم تجميع 73% من قش الأرز من الأهالي بشكل مباشر، بعيدا عن أي بروتوكول حكومي، وهذا يثبت وعي المواطنين بأهمية قش الأرز والسيطرة على حرق المخلفات.

وأضافت وزيرة البيئة خلال مؤتمر لعرض جهود الوزارة في مكافحة السحابة السوداء: كان لدينا أزمة وهي الاشتعال الذاتي للمخلفات قمنا بالسيطرة عليها بصورة يومية حتى يلمس المواطن الأداء الواضح، ولدينا أكثر من غرفة عمليات في أكثر من وزارة ساهمت في السيطرة.

وأكدت أن الوزارة استطاعت من خلال التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية فى تقديم إنذار متواصل للمواطنين لمدة يومين قادمين بشأن نسب التلوث فى الهواء من خلال موقعنا الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي حتى يستطيع المواطن وبالاخص اصحاب الامراض الصدرية من اتخاذ إجراءات سلامتهم.

وقالت الوزيرة: 235 ألف طن من المخلفات استطعنا السيطرة عليها ومنعنا نزول هذه الكميات من الملوثات علي أرض الواقع يترجم الي 2.4 مليار جنيه كانت تتكبدهم الدولة خلال شهرين ونصف في علاج المواطنين، بالإضافة إلى أن عدد الشكاوي انحسر بصورة كبيرة فبعد أن كان 4000 شكوى في عام 2017، وصل إلى 300 شكوى تقريبا بحلول 2020.

ووجهت الشكر للمزارعين والقائمين على الإرشاد الزراعي، الذين ساهموا في إلغاء الدعم المقدم الفلاحين بعد أن أدركوا قيمة قش الأرز واستطاعوا الاستثمار فيه والحصول علي مردود مادي عادل.