شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للإنفاق: انتهاء القطار المكهرب السلام – العاصمة الإدارية آخر يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان نهاية يوليو المقبل، بحيث تبدأ تجارب التشغيل فى أغسطس ويتم الافتتاح للجمهور خلال أكتوبر المقبل.

ومشروع القطار المكهرب يبدأ من مدينة السلام، حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى مطار القطامية الجديد.

وينطلق المشروع من مدينة السلام، حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، فيما تشمل المرحلة الثانية مد المشروع من العاشر من رمضان حتى مدينة بلبيس بالشرقية.