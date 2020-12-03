شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 5 طن مواد غذائية والتحفظ على 51 طنا خلال حملة لـ«صحة أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الرقابة الصحية بأسوان، بالتنسيق مع الطب الوقائى وقسم مراقبة الاغذية، حملة مكبرة على الأسواق تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة باسوان، أسفرت عن غلق 30 منشاة غذائية مخالفة، كما تم تحرير 246 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات في النظافة والإشتراطات والشهادات الصحية.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بأسوان أن الحملة شملت المرور والتفتيش علي 235 منشاة غذائية علي مستوي المحافظة، و أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الأدمى بالإضافة تحرير عدد من المحاضر المختلفة للمخالفين.

وأضاف أنه تم إعدام 5 أطنان و 313 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي شملت 1777 كيلو لحوم طازجة ومجمدة و1548 كيلو دواجن مجمدة و 344 كيلو منتجات ألبان و236 كيلو بهارات و437 كيلو أغذية معلبة وحلويات و636 كيلو مقرمشات وسناكس و335 كيلو أسماك

وأشار أنه تم ضبط والتحفظ علي 51 طنا و 240 كيلو جرام من المواد الغذائية , وضبط 2 طن و640 كيلو جرام من العصائر والخل بسبب تغير خواصها الغذائية وأيضا ضبط 6800 كيس سناكس ومقرمشات.