شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا وصف وزير الري نهايات الترع بـ«المتعبة» خلال جولته بمحافظة الدقهلية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بزيارة لمحافظة الدقهلية لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، والتقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والذي أعرب عن ترحبيه بزيارة وزير الري للمحافظة.

وقال «عبدالعاطي» إنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة والإنتهاء من هذه المشروعات في موعدها المحدد طبقًا للبرنامج الزمني، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وأضاف وزير الري أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع «المتعبة»، وهو ما وصفته مصادر رسمية بوزارة الري بأن وزير الري يقصد ضرورة حل مشكلة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع إلا بالكاد وهو ما يعني ضرورة الإسراع بمعدلات تأهيل الترع لضمان إنتظام مياه الري في جميع أجزاء الترع حتي وصولها إلى نهايتها لتوفير المياه لكل الزمام الزراعي لكل ترعة.

وأوضح «عبدالعاطي»، أن المشروع يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

وأشار وزير الري إلى إنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بإعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أهمية هذا المشروع في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

يأتي ذلك بينما افتتح «عبدالعاطي» و«مختار» عدد 2 مرسى عائم على نهر النيل بمدينة طلخا، وهما مرسى «فاروق الباز» ومرسى «أنيس منصور»، ويأتي هذين المرسيين في إطار التعاون المثمر بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لخدمة أبناء محافظة الدقهلية وتحقيق الأهداف التنموية بالمحافظة.

وتفقد «عبدالعاطي» يرافقه محافظ الدقهلية أعمال تأهيل ترعة السرو بمركز أجا والبالغ طولها ٤٢٠٠ مترًا وتخدم زمام ١٨٠٠ فدان، ووجه الدكتور «عبدالعاطي» بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ العملية والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركة المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان إنتهاء التنفيذ في الموعد المحدد.

وتفقد «عبدالعاطي»، مشروع الري الحديث المنفذ على ترعة الزهايرة، موضحًا فوائد التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، حيث زادت إنتاجية الفدان من ٢٥ طن إلى ٤٠ طن، وفي المقابل انخفض استهلاك الأسمدة من عدد 15 شيكارة إلى عدد 6 شيكارة للفدان.

وتفقد «عبدالعاطي» أعمال تطوير مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، والتي تم تنفيذها بالتشغيل ذاتي بالعمالة التابعة للإدارة.

جولة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في محافظة الدقهلية

جولة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في محافظة الدقهلية