شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، مسابقة حفظ القرآن الكريم بكلية الهندسة ببنها، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب، في بيان صحفي الخميس، إن الطالبة ندا طلعت سعد بكلية التربية قد فازت بالمركز الأول، والطالبة إيمان أحمد اسماعيل بكلية العلاج الطبيعى، فازت بالمركز الثاني، والطالب أحمد محمود بكلية الهندسة ببنها، فاز بالمركز الثالث، كما فاز الطالب محمود جوده طه بكلية التمريض بالمركز الرابع، وأخيرا الطالبة إيمان مجدى ابراهيم بكلية الحقوق، بالمركز الخامس. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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