شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تطلق برنامج بنوك الأسئلة لتدريب العاملين بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد دكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس استمرار التدريبات التكنولوجية الخاصة بتطوير اداء العاملين بالجامعة وخاصة اعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة.

وقال إنه في هذا الاطارنظم مركز القياس والتقويم دورة تنشيطه لتدريب أعضاء هيئة التدريس المشاركين بمشروع إنشاء مركز القياس ووحداته ومنسقي مقررات متطلبات الجامعة لكيفية السحب من بنوك الاسئله حيث يتم تدريب نحو ١٠٠ عضو هيئة تدريس.

و أشار الدكتور عبدالرؤوف عبدالرحمن مصطفى مدير مركز القياس والتقويم إلى أن المركز سيقوم بوضع مخطط لاستكمال تدريب باقي أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة وذلك في اطار خطة المركز لتحويل جميع الاختبارات الجامعيه إلى اختبارات الكترونية

و بدأت الدكتورة جيهان زين بشرح كيفية بناء بنوك الاسئلة واعداد جدول المواصفات وذلك تمهيدا لاعداد اختبارات الكترونية لمتطلبات الجامعه وسيتم عقد سلسلة من الدورات التنشيطه في الفترة القادمه.

تقام الدوره بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب