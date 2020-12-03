شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس الوزراء عن معدلات نسبة الفقر في مصر؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠. أن نتائج إحصاء معدلات الفقر عام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وصلت إلى ٣٢٫٥ ٪ على مستوى الجمهورية بعد تطبيق منظومة الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر عام ٢٠١٦ ، ولأول مرة منذ ٢٠ عاما نشهد انخفاض في معدلات الفقر من ٣٢٫٥٪ الى ٢٩٫٧ ٪ وهذه خطوة مهمة وليست كافية على الإطلاق وكل ما يتم على أرض البلد من مشروعات وتكليفات من الرئيس السيسي خطوة من ألف خطوة مطلوبة لتقدم ونماء الدولة. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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